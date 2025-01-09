Politico: в офис премьера Бельгии прислали письма с токсичным порошком

В офис премьер-министра Бельгии пришли письма с токсичным порошком, а после контакта с одним из них сотрудница органа власти оказалась в лечебном учреждении. Об этом сообщило издание Politico.

Описываемые события случились еще 22 ноября 2024 года, однако бельгийская прокуратура доложила о них только вечером 7 января, когда поступили результаты проведенного исследования. Оказалось, что неизвестный прислал в письмах стрихнин, который применяется в борьбе с грызунами и является крайне опасным для человека.

Со слов официального представителя премьера Бельгии Баренда Лейтса, случившийся инцидент стал шоком для всего офиса, в том числе и премьер-министра. После произошедшего были приняты все меры необходимой безопасности. Что касается пострадавшей, то она уже чувствует себя хорошо. По факту случившегося ведется расследование. При этом, в ноябре и декабре такие же конверты нашли в офисе главы бельгийского МВД.

Ранее сообщалось о том, что письмо с опасным содержимым также было отправлено в офис главы МВД Франции.