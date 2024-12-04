Полиция Грузии задержала одного из лидеров оппозиции

Грузинские силовики провели задержание Ники Гвамарии, одного из лидеров оппозиционного объединения «Коалиция за перемены». Об этом сообщает Readovka.

Это произошло на фоне массовых обысков в офисах трех проевропейских партий, активно участвующих в протестах в Тбилиси.

Гвамария был арестован при попытке зайти в отделение партии «Дроа», чтобы наблюдать за действиями полиции. В ходе обысков правоохранители обнаружили фейерверки и петарды, которые, по их версии, могли использоваться в столкновениях на проспекте Руставели.

Волнения начались шесть дней назад, когда протестующие, выступающие за интеграцию Грузии с Евросоюзом, начали ночные демонстрации. Они перекрывали улицы, возводили баррикады и использовали пиротехнику против полиции. Минувшей ночью сотрудники МВД вновь разогнали участников беспорядков, которые нападали на правоохранителей и блокировали центр города.

По информации местных источников, «Коалиция за перемены» активно координировала акции протеста, что вызвало резкую реакцию властей. Представители МВД заявили, что действия участников акций угрожают общественной безопасности, поэтому было принято решение усилить контроль за деятельностью оппозиционных партий.

Ситуация в Тбилиси остается напряженной. Власти усилили патрулирование в центральных районах города и заявили о готовности к новым задержаниям в случае продолжения протестных акций.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил оппозиционных политиков в том, что они жертвуют молодежью на протестах в Грузии.