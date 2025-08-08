Полиция Ирана раскрыла серийные убийства «черной вдовы»

В Иране раскрыли дело серийной убийцы, которая за 22 года отравила 11 мужей ради их состояния. Следствие подозревает, что жертв может быть больше. Об этом сообщает Al Arabiya.

58-летнюю Кульсум Акбари задержали в сентябре 2023 года после жалобы родственников ее последнего мужа — 82-летнего мужчины, который скончался при странных обстоятельствах. Расследование показало, что женщина систематически выходила замуж за пожилых и состоятельных мужчин, а затем медленно их травила.

По данным Al Arabiya, Акбари заключала браки с условием получения приданого. Когда мужья начинали болеть, она изображала заботливую супругу, но продолжала отравления. Всего у нее было 19 официальных браков и 18 сожителей — все они умерли за период с 2001 по 2023 год.

Полиция предполагает, что число жертв может превышать 11 человек. Сообщается, что Акбари помогала группа посредников, подыскивавших «подходящих» женихов. Следствие продолжает выяснять детали преступной схемы.

