Полиция устанавливает детали конфликта с вероятной стрельбой в Красногорске

Полицейские в Московской области устанавливают в настоящее время все детали конфликта в Красногорске, информирует в Telegram-канале региональный главк МВД.

Напомним, накануне Shot сообщил о ночной стрельбе в подмосковном Красногорске. Две компании молодых людей в Красногорске Московской области что-то не поделили друг с другом. И одни открыли огонь по другим из, предположительно, огнестрельного оружия. Сообщалось о примерно пяти выстрелах.

«Сегодня в Дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило сообщение о конфликте около одного из домов, расположенных на бульваре Космонавтов. Прибывшие на место сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении полиции.

В публикации также приводится, что по результатам проведенной доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Туле цыгане местного табора толпой набросились на полицейского и жестоко избили представителя сил правопорядка, который в момент драки был не при исполнении служебных обязанностей. Мужчина госпитализирован с рядом травм по всему телу.