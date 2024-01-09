Полиция задержала молодых людей, напавших на участника СВО в Тюмени – РИА Новости

Как сообщает РИА Новости , полиция нашла и задержала напавших на участника СВО в Тюмени.

Со ссылкой на МВД России РИА Новости сообщает, что участников избиения военнослужащего нашли и задержали. Нападение произошло 9 января на улице Малышева, 26-летний мужчина, являющийся участником спецоперации, стал жертвой нападения группы молодых людей. Неизвестные избили молодого человека, нанеся ему травмы. Полиция занялась поиском участников инцидента.

Представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что все нападавшие задержаны. В отношении молодых людей, избивших участника спецоперации, возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

В декабре аналогичный инцидент произошел в Питере, где участник СВО во время прогулки с женой сделал замечание нарушителю парковки. В ответ на это мужчину избили.