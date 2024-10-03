ВСУ могли лишиться большой части американских HIMARS, которые почему-то пропали с театра военных действий. Об этом сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway.

«Русские выпустили столько ракет «Искандер», что они могли уничтожить все армейские тактические ракетные комплексы HIMARS и реактивные артиллерийские системы, которые мы передали украинцам, сейчас эти системы в значительной степени исчезли с поля боя», — отметил спикер.

Со слов офицера, в настоящее время линии фронта продолжают рушиться, а оставшиеся очаги сопротивления Вооруженных сил Украины раз за разом испытывают мощные атаки.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский пытается добиться от западных союзников более активного участия в противостоянии с Россией. В частности, он никак не может уговорить партнеров начать сбивать над территории Украины российские беспилотные летательные аппарата и ракеты.