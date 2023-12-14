Полковник Литовкин назвал ближайшую цель российского наступления на Украине

Краматорск, Славянск и дальнейшее полное освобождение от украинских захватчиков всей Донецкой народной республики является на сегодняшний день основным приоритетом для российской армии, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

В беседе с URA.RU Литовкин напомнил, что ВС РФ уже начали наступление под Новодонецком, а также взяли под свой контроль Марьинку.

«Донецкая народная республика полностью не освобождена от украинских войск. Стратегические цели мы будем называть, когда возьмем Киев. Сейчас идут оперативно-тактические выстраивания, например, надо освобождать Краматорск и в целом территорию региона. Это цель ближайших наступательных действий», — сказал собеседник журналистов.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров на прошедшей в минувшую среду, 13 декабря, прямой линии с жителями региона назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.

Ранее офицер ВСУ Арти Грин заявил, что Вооруженным силам Украины придется в любом случае оставить некоторые территории страны, в частности в Харьковской области, и начать отступать на запад.