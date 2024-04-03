Полковник СБУ ожидает летом серьезные стратегические бои на СВО

Грядущим летом в зоне СВО состоятся крупномасштабные бои, которые будут иметь стратегическое значение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова полковника СБУ в отставке Олега Старикова, сказанные им в интервью одному из украинских журналистов.

Он заявил, что грядущая летняя кампания ознаменуется очень серьезными боями, за счет которых будут решаться вопросы, имеющие оперативно-стратегический уровень. Также Стариков сообщил о вранье средств массовой информации Украины и чиновников, когда они рассказывают о событиях на фронте и реальном положении ВСУ. По этой причине в страны союзники поступают далекие от реальности сведения, а у руководителей США и Евросоюза складывается мнение, что Украина больше не испытывает нужды в оружии.

Ранее мы писали о том, что 2 апреля ВСУ нанесли массированный удар по Белгородской области. За сутки по территории региона было выпущено 42 снаряда.