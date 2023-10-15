«Полностью провалилось»: Путин – о контрнаступлении ВСУ
Фото: [©Павел Бедняков/РИА Новости]
Говоря об украинском контрнаступлении, российский лидер Владимир Путин заявил, что оно не просто буксует, оно полностью провалилось.
Об этом президент России заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, который выложил соответствующий фрагмент видео в официальном канале. При этом украинцы все равно пытаются атаковать на ряде участков – по словам Путина, российская армия реагирует соответствующим образом.
На линии соприкосновения, по словам президента, сейчас происходит активная оборона, и ВС РФ улучшают свои позиции.
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