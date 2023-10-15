«Полностью провалилось»: Путин – о контрнаступлении ВСУ

Говоря об украинском контрнаступлении, российский лидер Владимир Путин заявил, что оно не просто буксует, оно полностью провалилось.

Об этом президент России заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, который выложил соответствующий фрагмент видео в официальном канале. При этом украинцы все равно пытаются атаковать на ряде участков – по словам Путина, российская армия реагирует соответствующим образом.

На линии соприкосновения, по словам президента, сейчас происходит активная оборона, и ВС РФ улучшают свои позиции.

Ранее мы рассказали, как власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе. Подробности в материале.