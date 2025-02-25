Полпред президента России заявил о скором завершении горячей фазы СВО

Интенсивная фаза специальной военной операции может закончиться весной 2025 года. Такое мнение во время эфира «Соловьев LIVE» выразил полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО), экс-командир батальона «Спарта» Артем Жога.

Однако он уточнил, что западные страны и впредь будут желать «разрушить нашу страну», поделив ее на небольшие государства и использовать имеющиеся в России ресурсы.

«Если мы говорим про горячую фазу конфликта на Украине и СВО, то мои прогнозы были — конец 2024-го, начало 2025-го, максимум весна 25-го года. В принципе, мы это сейчас и видим. К этому идет», — сообщил Жога.

Жога появился на свет в Магаданской области, а когда СССР рухнул – перебрался на территорию Украины. Сперва проживал в Донецке, а после – Славянске. В 2014 году встал в ряды народного ополчения Донбасса и являлся командиром в батальоне под названием «Спарта».

В октябре 2024 года по решению президента Путина в состав Совета безопасности России был включен Жога.