Получившим инвалидность на СВО пообещали дополнительно выплатить 1 млн рублей

Дополнительную финансовую поддержку в размере 1 млн руб. смогут получить военные, которые на СВО стали инвалидами в результате ранений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ Анну Цивилеву.

По словам замминистра, данная мера будет распространяться на всех военных, ставших инвалидами с 24 февраля 2022 года, дня, когда началась СВО. Цивилева уточнила, что инициатива президента России будет претворяться в жизнь через фонд «Защитника Отечества».

Ранее сообщалось о подписанном Владимиром Путиным приказе, согласно которому бойцы, получившие тяжелые увечья на СВО, разово смогут рассчитывать на выплату в размере до 4 млн руб.