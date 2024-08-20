Пользователи сообщают о массовом сбое в работе Wildberries

Один из крупнейших российских онлайн-ретейлеров Wildberries столкнулся с серьезными техническими проблемами, затронувшими множество пользователей по всей стране, включая Москву.

Сервис, как для покупателей, так и для сотрудников, вышел из строя, что привело к задержкам в доставке и невозможности выбора пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в приложении.

Согласно сообщениям, появившимся в популярных телеграм-каналах, сбои начались около 16:30 по московскому времени. Пользователи в разных городах жалуются на невозможность оформить заказы и выбрать ПВЗ, ссылаясь на то, что приложение показывает, будто все пункты выдачи «перегружены». Однако, по информации телеграм-канала «Бэкдор», это не соответствует действительности: пункты выдачи работают в штатном режиме, но система отображает неверную информацию. Кроме того, информация о массовых неполадках появилась на сайте «Сбой.РФ».

Москвичи активно выражают недовольство ситуацией, отмечая, что сбой в работе платформы вызывает значительные неудобства, особенно на фоне высокой популярности Wildberries как основного источника онлайн-покупок. Программа для сотрудников также оказалась недоступной, что усугубляет проблему и затрудняет оперативное решение вопросов клиентов.

Представители Wildberries пока не дали официальных комментариев о причинах сбоя и сроках его устранения. В связи с этим покупателям рекомендуется запастись терпением и ожидать восстановления работы сервиса в ближайшее время.

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