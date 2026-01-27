Поместье Пугачевой теряет миллионы на фоне спора с Росприроднадзором

Особняк Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске продолжает стремительно дешеветь. На фоне скандала с незаконным пирсом его цена упала еще на 10 миллионов рублей и теперь составляет 115 миллионов, пишет «Газета.Ru».

Как отмечают риелторы, незавершенный спор с Росприроднадзором о сносе самовольной причальной конструкции серьезно сдерживает покупательский интерес. Некоторые эксперты не исключают, что объект, оформленный на внука певицы Никиту Преснякова, могут временно снять с продажи до разрешения всех юридических проблем.

Динамика цен красноречива: изначально в сентябре 2025 года поместье выставили за 152 миллиона рублей, затем стоимость снизилась до 130 миллионов, а к концу года — еще на 5 миллионов. Теперь новое агентство предлагает сделку за 1,5 миллиона долларов, что эквивалентно примерно 115 миллионам рублей по текущему курсу. Таким образом, общее падение цены за несколько месяцев составило 37 миллионов рублей. Требование ведомства демонтировать пирс в месячный срок добавляет продаже дополнительных рисков и, вероятно, отталкивает потенциальных инвесторов, ищущих спокойное вложение без судебных перспектив.

