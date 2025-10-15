«Помогите найти жену», «капельница не капает»: московская скорая рассказала о самых абсурдных вызовах

Столичная служба скорой медицинской помощи обнародовала рейтинг самых нелепых вызовов, поступивших диспетчерам. Среди причин для экстренного выезда медиков фигурировали семейные ссоры, лежащий на платформе лось и даже роды у кошки. Об этом сообщает РБК.

В день 106-летия московской скорой помощи городской департамент здравоохранения решил напомнить жителям о важности сохранения ресурсов экстренных служб. Операторы поделились случаями, которые лидируют в списке самых необоснованных обращений.

На одном из первых мест оказался звонок о «бунтующих 500 сотрудниках», который при детальном рассмотрении оказался трудовым спором о зарплате. Диспетчеры также вспомнили о человеке, который требовал медиков для кошки, внезапно родившей котят. А звонок о «лежащем на платформе лосе» и вовсе обернулся обмороком пассажира на станции метро «Лось».

Ведомство подчеркивает, что каждый такой вызов отнимает критически важное время у бригад, которые могли бы спасать жизни реальных пациентов. Ежедневно более тысячи экипажей столичной скорой выполняют около 12 тыс. выездов, а время ответа диспетчера составляет рекордные три-четыре секунды.

