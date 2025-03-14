Помощница звезды «Интердевочки» прокомментировала госпитализацию актрисы

Помощница звезды «Интердевочки» и «Каменской» Елены Яковлевой ответила « Инфо24» на новости о госпитализации актрисы в Москве.

В пятницу, 14 марта, SHOT сообщил о госпитализации Елены Яковлевой якобы из-за заболевания брюшной полости. Отмечалось, что актриса находится в больнице и проходит терапию, хотя сама она и ее сын эту информацию не подтвердили. Отказалась от этого и помощница звезды. В беседе с журналистами она ушла от прямого ответа.

«Даже если и так, это личное дело человека. Я не могу никак прокомментировать», — сказала она «Инфо24».

Подтверждений о госпитализации Яковлевой до сих пор нет.

Напомним, Елене Яковлевой 64 года. Она знакома многим зрителям по ролям в лентах «Петербургские тайны» и «Склифосовский». Заметными были ее главные роли в «Интердевочке» и «Каменской», которые принесли ей популярность.

Ранее сообщалось, что сын Яковлевой обматерил журналистов за вопросы о состоянии звездной матери.