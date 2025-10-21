Популярные мессенджеры перестали работать в южных регионах России

Пользователи на юге России столкнулись с масштабным сбоем в работе популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*. Проблемы наблюдаются в Ростовской области и Краснодарском крае, при этом в Крыму связь остается стабильной. Об этом сообщило РИА Новости.

Крупный сбой связи произошел во вторник днем, 21 октября. В Ростове-на-Дону мессенджеры оказались полностью недоступны даже для абонентов проводного интернета. В Краснодарском крае сервисы работают с серьезными перебоями. Мобильный интернет в пораженных регионах функционирует нестабильно, его работа сильно зависит от оператора связи.

В то же время в Крыму не зафиксировано никаких нарушений — Telegram и WhatsApp работают в штатном режиме. Причины масштабного сбоя пока не установлены, специалисты работают над восстановлением полноценной связи.

Ранее стало известно, что звонки в Telegram снова заработали.

* Meta (владелец WhatsApp) признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.