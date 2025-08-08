Порноактриса лишилась жилья в Москве

Российская порноактриса Лола Тейлор (Любовь Бушуева) лишилась квартиры в Москве из-за решения суда, признавшего сделку 2016 года недействительной. Жилье, купленное на первые гонорары со съемок, теперь перейдет новому владельцу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Лола Тейлор, по паспорту Любовь Бушуева, столкнулась с неожиданной проблемой: суд аннулировал ее право собственности на московскую квартиру, приобретенную девять лет назад. Жилье, купленное в 2016-м за счет доходов от съемок в фильмах для взрослых, теперь может быть продано с торгов.

Причиной стала цепочка подозрительных сделок, связанных с предыдущим владельцем — Владимиром Брюхановым. В 2019 году на квартиру наложили обременение из-за его банкротства, хотя Бушуева не получала уведомлений. Позже суд признал все транзакции недействительными, предположив возможные махинации.

Актриса утверждает, что не знала о судебных заседаниях — повестки не приходили ни ей, ни арендаторам. Сейчас ее юристы пытаются оспорить решение, но времени почти нет: жилье готовят к продаже. Дополнительная сложность — доказать легальность доходов, на которые была куплена недвижимость.

Брюханов, в свою очередь, заявил, что Бушуева могла связаться с ним для урегулирования вопроса. Однако контактов между ними не было.

Ранее Мать порнозвезды Бонни Блю обвинила в лицемерии критиков дочери.