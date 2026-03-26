Посетитель ПВЗ в Москве получил ножом в голову за замечание об очереди

Забрать заказ с маркетплейса едва не стоило мужчине жизни. В московском пункте выдачи 18-летний сотрудник полоснул клиента канцелярским ножом по голове — за то, что тот возмутился очередью. Об этом сообщает «NEWS.ru».

43-летний охранник пришел забрать футболку. Пока юный продавец искал товар, в ПВЗ подтянулись другие клиенты, и работник начал обслуживать их вне очереди, игнорируя первого. Возмущенный мужчина спросил, сколько ему еще ждать. В ответ прозвучало грубое: «Сколько надо». Словесная перепалка мгновенно переросла в драку.

Парень выхватил канцелярский нож и всадил его оппоненту в голову. Лезвие пробило ухо и задело шею — кровь хлынула ручьем. Пострадавший оттолкнул нападавшего и выбежал на улицу, но тот бросился за ним с ножом наизготовку, пытаясь добить. Агрессора скрутили очевидцы, тут же вызвавшие скорую.

Мужчину госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает. Подростка задержала полиция. Инцидент уже окрестили дикостью: замечание об очереди в пункте выдачи едва не стоило человеку уха и жизни. В соцсетях недоумевают, как продавец мог так остро отреагировать на просьбу подождать. Остается надеяться, что мужчина быстро поправится, а агрессор понесет заслуженное наказание.

