Пошутил на реальный срок: комика террориста и экстремиста Останина отправили в колонию за оскорбление бойца СВО

Мещанский суд Москвы поставил точку в резонансном деле стендап-комика Артемия Останина*. Артист, позволивший себе оскорбительные высказывания в адрес военнослужащего и пытавшийся скрыться за границей, проведет в изоляции от общества почти шесть лет. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Карьера столичного стендапера Артемия Останина завершилась не овациями, а оглашением приговора в зале Мещанского суда. Служители Фемиды признали юмориста виновным в возбуждении ненависти и вражды, а также в унижении человеческого достоинства. Итогом судебного разбирательства стали 5 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме реального срока, суд ударил и по кошельку осужденного, и по его деятельности в интернете. Останину назначен штраф в размере 300 тыс. рублей, а также наложен трехлетний запрет на администрирование любых сайтов и каналов в сети. Очевидцы из зала суда отметили, что во время заседания комик заметно нервничал, тяжело вздыхал и периодически издавал нервный смех, осознавая серьезность положения.

Криминальная история артиста началась весной прошлого года. В марте 2025 года во время одного из своих выступлений он позволил себе грубые и оскорбительные реплики в адрес участника специальной военной операции. Когда ситуацией заинтересовались правоохранительные органы и было возбуждено уголовное дело, комик решил не дожидаться встречи со следователями. Он попытался экстренно покинуть территорию России, выбрав маршрут через соседнюю республику. Однако план побега провалился: силовики задержали фигуранта на российско-белорусской границе, после чего он был доставлен в столицу для следственных действий.

Стоит отметить, что статья 282 УК РФ, по которой судили юмориста, предполагает серьезную ответственность за действия, направленные на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе. В данном случае отягчающим обстоятельством стала публичность высказываний и попытка скрыться от правосудия.

*внесен в перечень террористов и экстремистов