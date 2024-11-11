Посла России вызвали в МИД Молдавии после падения дронов

Посла РФ в Молдавии Олега Озерова вызвали в молдавский МИД после утверждения Кишинева о том, что на территории республики упали два российских дрона. Об этом пишет ТАСС.

Российский посол должен будет явиться в МИД 12 ноября к 10.00 по местному времени из-за беспилотников, падение которых было зарегистрировано на севере и юге республики. До этого председатель парламента Молдавии заявил об изучении технических средств и анонсировал «диалог с представителем страны, которая запускает эти дроны», а президент республики Майя Санду приписала их полет действиям России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла принадлежность дронов российской стороне и сообщила, что Украина всеми возможными способами пытается втянуть Молдавию в противостояние с нашей страной.