После ДТП с иномарками с четырьмя пострадавшими под Дмитровом возбудили дело

В подмосковном городе Дмитров возбуждено уголовное дело после ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали четыре человека, включая двух детей. Об этом сообщила Татьяна Петрова, начальник управления информации и общественных связей главка МВД России по Московской области.

Вчера, 6 сентября, в субботу, на автодороге ММК — Никольское — Горки в Дмитровском городском округе Московской области произошло ДТП. Автомобиль «Тойота» выехал на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой» на 4-м километре трассы. В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых были двое детей 11 и 14 лет. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"», — сообщила Петрова.

