После него хоть Потап: ставший популярным в РФ репер заявил, что не сочувствует россиянам после крушения борта в США

Украинский исполнитель Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) выразил свою поддержку всем, кроме граждан России, в связи с авиакатастрофой в окрестностях Вашингтона. Об этом он сообщил в своём аккаунте в социальной сети Instagram (деятельность в России запрещена).

В сторис исполнителя появилась запись, которую можно увидеть только в личном аккаунте. В ней он рассказал, что часто путешествует по США. К посту он прикрепил фотографию горящей свечи.

«Выражаю сочувствие всем, кроме тех, кто из России», — написал музыкант.

Потап выразил свои соболезнования родственникам и близким погибших в авиакатастрофе и пожелал им обрести покой.

Как стало известно, останки Евгении Шишковой и Вадима Наумова, которые были членами российской сборной по фигурному катанию и погибли в авиакатастрофе, пока не обнаружены. Людмила Великова, тренер фигуристов, сообщила, что поисковые работы продолжаются.

Ранее телеканал ABC сообщил, что вертолетом, принадлежащим Сухопутным войскам ВС США, управляла женщина, которая имеет опыт 500 часов налета.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что выживших после столкновения воздушных суден нет. По его мнению, вертолет, который врезался в авиалайнер, совершавший посадку в аэропорту Вашингтона, летел по неправильной траектории.