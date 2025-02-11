После погрома в калужской «Пятерочке» задержали этническую группировку

В Калуге сотрудниками МВД и ФСБ задержана этническая преступная группировка, которая причастна к погрому в местной «Пятерочке». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным издания, задержанные причастны не только к нарушению общественного порядка в городе, но и к вымогательству – то есть, иностранцы фактически регулярно проявляли всяческое неуважение к русскому обществу. Один из инцидентов попал на камеры видеонаблюдения – подозреваемые напали на молодого человека, устроили драку в коридоре магазина и скидывали корзины и тележки, даже наваливались на двери.

Сейчас все задержанные арестованы.

Напомним, ранее говорилось о том, что в Тюменской области на отца отличника, избитого детьми мигрантов, оказывается давление со стороны руководства лицея.