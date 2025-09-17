После скандального интервью Пугачеву могу не похоронить в Москве рядом с близкими

По словам парламентария, одним из прямых следствий может стать утрата права на захоронение на одном из престижных столичных кладбищ, где традиционно хоронили народных артистов. Драпеко отметила, что конкретный механизм в современной России может отличаться от советской практики, однако звание до сих пор несет определенные социальные гарантии, в том числе и посмертные.

Напомним, что недавно поступила петиция с призывом лишить Аллу Пугачеву государственного звания. Юридически такая процедура возможна путем издания указа президента. При этом СМИ ранее сообщали, что певица уже приобрела место для захоронения на древнееврейском кладбище в израильской Кесарии, пользующемся популярностью у знаменитостей и состоятельных людей.

Также существует информация о наличии у звезды участка на Кузьминском кладбище в Москве, где похоронены близкие родственники. Исторически в Москве народных артистов СССР хоронили на Новодевичьем, Ваганьковском и Кунцевском кладбищах.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура согласилась проверить Аллу Борисовну и ее интервью на оправдание терроризма.