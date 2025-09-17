После скандального интервью Пугачеву могу не похоронить в Москве рядом с близкими
Депутат Драпеко: Пугачева потеряет место на кладбище вслед за народным званием
Депутат Госдумы, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко в комментарии для aif.ru заявила о возможных последствиях лишения Аллы Пугачевой звания народной артистки СССР.
По словам парламентария, одним из прямых следствий может стать утрата права на захоронение на одном из престижных столичных кладбищ, где традиционно хоронили народных артистов. Драпеко отметила, что конкретный механизм в современной России может отличаться от советской практики, однако звание до сих пор несет определенные социальные гарантии, в том числе и посмертные.
Напомним, что недавно поступила петиция с призывом лишить Аллу Пугачеву государственного звания. Юридически такая процедура возможна путем издания указа президента. При этом СМИ ранее сообщали, что певица уже приобрела место для захоронения на древнееврейском кладбище в израильской Кесарии, пользующемся популярностью у знаменитостей и состоятельных людей.
Также существует информация о наличии у звезды участка на Кузьминском кладбище в Москве, где похоронены близкие родственники. Исторически в Москве народных артистов СССР хоронили на Новодевичьем, Ваганьковском и Кунцевском кладбищах.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура согласилась проверить Аллу Борисовну и ее интервью на оправдание терроризма.