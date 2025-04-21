После смерти папы римского кардиналы соберутся на конгрегацию
Кардиналы соберутся на конгрегацию после смерти папы римского Франциска
Фото: [pxhere.com]
На конгрегацию после смерти папы римского Франциска соберутся кардиналы, сообщает ТАСС со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни в понедельник.
По словам Бруни, кардиналы на конгрегации будут решать текущие вопросы, приглашения уже разосланы, но пока непонятно, сколько кардиналов успеют приехать в Рим.
Также, уточняет Бруни, если во время конгрегации кардиналы не примут другого решения (а такое возможно), то тело Франциска будет выставлено в соборе Святого Петра 23 апреля для прощания верующих. Как правило, само прощание длится три дня, а день похорон также будет определен во вторник на конгрегации.
Напомним, ранее в Италии назвали предварительную причину смерти папы римского.