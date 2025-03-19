Послу Молдавии заявили протест в связи с блокированием дипмиссии России в Кишиневе

В связи с блокированием российской дипмиссии в Кишиневе молдавскому послу в Москве незамедлительно заявили протест. Об этом говорится в официальном сообщении МИД России, пишет ТАСС.

Издание уточняет, что ситуация после решительного протеста была оперативно урегулирована, и Москва теперь рассчитывает, что Кишинев будет и дальше соблюдать Венскую конвенцию.

В российском МИД отметили тот факт, что ранее в среду территория посольства РФ была заблокирована в течение нескольких часов – тогда молдавские силовые структуры рассказали о якобы минировании здания. В МИД отмечают тот факт, что молдавская сторона допустила «вопиющее нарушение» обязательств Венской конвенции.

В связи с этим послу Молдавии в РФ был заявлен протест и адресовано требование об исправлении сложившейся ситуации, и вскоре ситуация была урегулирована.

Ранее в Молдавии не восприняли всерьез слова Макрона об исходящей от России угрозе.