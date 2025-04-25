Посол России не исключил возможность соглашения по ремонту «Северных потоков»

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев допустил возможность заключения сделки с новой администрацией президента Соединенных Штатов касательно ремонта поврежденных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», но первостепенной задачей является окончание расследования. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее газета Ostsee Zeitung ссылаясь на информированные источники, написала о том, что порядка тысячи труб компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, стоимость которых оценивается в €25 млн, лежат на складах в германской федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, что необходимо для несильно затратного по времени и финансам ремонта «Северного потока» и «Северного потока — 2».

По мнению Нечаева, новая американская администрация, которая слушает и понимает российскую сторону, в том числе ее озабоченности.

«Среди них немало видных бизнесменов, которые знают толк в экономике — понимает, каким образом можно наладить модное сейчас слово „deal“. И этим сейчас должны заниматься специально подготовленные люди, профессионалы», — заявил Нечаев, отвечая на вопрос касательно возможности приведения трубопроводов, которые получили повреждения.

Посол также напомнил, что России сначала хочет установить виновных и исполнителей диверсии на «Северных потоках». По словам Нечаева, техническую сторону по оживлению газопроводов смогут решить имеющие очень высокую квалификацию российские специалисты. Нужна только политическая воля и конкретные договоренности, чтобы процесс запустился.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что американцы не планируют снимать санкции с «Северного потока — 2».