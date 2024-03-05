Посол США хочет вновь выдавать визы россиянам

Сотрудники посольства США в России вновь хотят выдавать визы гражданам нашей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, которое было сделано послом США в России Линн Трейси.

В своем видеообращении американская чиновница заявила, что в настоящее время посольство в Москве оказывает мало услуг. Эту ситуацию она объяснила ограничениями, которые были наложены на персонал консульства правительством РФ. Также с её слов, будет продолжаться поиск возможностей для оказания некоторых услуг, в том числе и по выдаче виз. При этом, Трейси рекомендовала желающим получить визу гражданам России обращаться в консульства США, которые находятся в других странах.

Ранее мы писали о том, что до 10 лет тюрьмы грозит бывшему полковнику армии США по фамилии Слейтер, который на сайте знакомств разгласил особо секретную информацию. В 2021-2022 годах офицер принимал участие в совещаниях, которые были посвящены ситуации на Украине.