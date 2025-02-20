Посольство Израиля в России приспустило флаг в память о погибших заложниках

Посольство Израиля в Москве после возвращения тел заложников приспустило флаг в память о погибших. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление диппредставительства.

В официальном заявлении говорится о том, что тела заложников движения ХАМАС были возвращены на родину утром среды. Флаг приспущен не только в израильском посольстве в РФ, но и в дипмиссиях по всему миру.

В дипведомстве выразили соболезнования семьям погибших, отметив, что память об убитых заложниках будет благословенна.

Ранее стало известно о том, что палестинское движение ХАМАС передало тела четырех израильских заложникам работникам Международного комитета Красного Креста. Среди убитых – двое детей. Позднее машины МККК направились к местам дислокации израильских военных.