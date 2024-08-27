Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник, 27 августа, находился с рабочим визитом на Курской АЭС и призвал не атаковать станцию. По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, этот призыв направлен, прежде всего, самой Украине. Об этом сообщает РИА Новости вечером вторника, 27 августа.

Гросси выступил с этим призывом не атаковать Курскую АЭС во время визита на саму станцию. Визит гендиректора МАГАТЭ был совершен на фоне непрекращающихся боевых действий в Курской области — под угрозой находится, собственно, и атомная электростанция.

Гросси призвал не атаковать АЭС во время пресс-конференции во вторник. Михаил Ульянов прокомментировал, что данный четкий сигнал относится, прежде всего, к украинской стороне.

Напомним, ранее сообщалось об инициативе ограничить стоимость закупок концертов суммой в миллион рублей.