Журналист российского информагентства РИА Новости Максим Романенко, ехавший в машине на трассе Донецк — Горловка, которую дроном-камикадзе подорвали боевики ВСУ, поведал, что нашел у самого сердца осколок, что застрял в одежде.

Напомним, 5 января украинские боевики намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от зоны боевых действий. В результате атаки погиб внештатный сотрудник «Известий». Пострадавшие получили незначительные травмы и находятся в удовлетворительном состоянии. В машине, помимо представителей РИА Новости — Максима Романенко и Михаила Кевхиева, — были также корреспонденты из донецкого издания «Блокнот» — Светлана Ларина и Изабелла Либерман.

По словам репортера, смертоносная находка была обнаружена им после того, как он и остальные оставшиеся в живых репортеры выбежали из горящей машины и стали осматривать друг друга на предмет травм.

«Я обнаружил небольшую ссадину у себя на груди в области сердца. В этом же месте в одежде застрял маленький металлический осколок», — сказал Романенко.

По его словам, после осмотра в травматологическом отделении медиками не было найдено никаких осколков или других инородных предметов в теле.

Напомним, в беседе с журналистами РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала произошедшее как очередное злодеяние, совершенное режимом Зеленского, который не стесняется использовать методы преступного террора для устранения своих политических противников.

Ранее сообщалось, что выжившая журналистка рассказала о последней шутке репортера «Известий» перед гибелью.