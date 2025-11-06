Хабаровский студент получил 5 лет колонии строгого режима за заказ лекарства из Индии для лечения редкого заболевания. Об этом сообщает Lenta.ru.

Центральный районный суд Хабаровска вынес суровый приговор местному студенту. Молодого человека признали виновным в покушении на контрабанду наркотических средств и приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Обвинение настаивало на сроке почти в два раза больше — 11 лет лишения свободы.

Поводом для уголовного дела стала международная посылка с лекарственным препаратом, которую студент заказал из Индии в 2023 году. В составе средства обнаружили вещество, оборот которого в России ограничен. Следствие утверждало, что покупка была оформлена без необходимых медицинских документов.

Сам осужденный настаивал, что действовал по рекомендации лечащего врача из-за редкого неврологического расстройства. По его словам, рецепт у него был, но он его не сохранил. Молодой человек также заявил, что не знал о запрете на пересылку данного препарата почтовыми службами. Суд не счел эти доводы достаточными для оправдания.

