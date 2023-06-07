«Повесить картину, отключить гаджеты»: как пережить рабочие будни, если невыносимо хочется в отпуск

Иногда даже любимая работа не радует нас, а лишь утомляет. И не всегда дело в напряженном графике и обилии задач. Просто накопившаяся эмоциональная усталость дает о себе знать. Если до отпуска еще далеко, то вот что может помочь.

«Смена обстановки. Это практически всегда положительно влияет на настроение и продуктивность человека. При этом действовать можно не особо радикально. Достаточно будет поменять заставку на рабочем столе, повесить картину, поставить на стол фотографию или растение в горшке», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

А если есть возможность, то переставьте стол или даже смените помещение для работы. Тем, кто работает из дома, еще проще. Можно устроить «офис» в кафе, библиотеке или специальном коворкинге. А еще обязательно уходите с работы на время обеда, выбирайте разные новые кафе и просто гуляйте.

«Также очень важно немного разнообразить свою ежедневную рутину. Попробуйте внести изменения в распорядок дня. Например, перенесите тренировки с утра на вечер или попробуйте новую активность. Постройте новый маршрут до работы и обратно», – уточняет эксперт.

В нерабочее время стоит попробовать не часто отвлекаться на сотовый телефон. Например, во время встречи с друзьями или родственниками не надо проверять рабочую почту и отвечать на письма.

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