«Повидал много войн, а погиб на родной земле»: Собчак прокомментировала гибель Поддубного

Собчак напомнила, что Поддубный прошел через множество горячих точек: в 2008 году он работал в Цхинвале, совершил не меньше пяти командировок в Сирию, был и в Афганистане с 2021 года, а также совершал командировки и на Украину, начиная с 2014 года.

«Повидал много войн, страшных войн. А погиб на родной земле. И теперь змеи, для которых смерть не уравнитель, пишут о нем «военкор» — в кавычках, с насмешкой, мол, не военкор никакой», – написала журналистка в своем канале.

Напомним, что о смерти Поддубного стало известно вечером в среду, 7 августа. Предварительно, в его машину попал украинский дрон. Ранее также сообщалось и о том, что в Курской области с текущего дня вводится режим ЧС. Подробнее о причинах данного решения читайте в материале.