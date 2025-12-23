Поворот в деле об изнасиловании: глава СКР вступился за обвиняемую учительницу и приказал отпустить ее из СИЗО

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил освободить из-под стражи 22-летнюю учительницу Афину Симеонидис, обвиняемую в педофилии. Ей предложат подписку о невыезде. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Резонансное уголовное дело в отношении молодого петербургского педагога получило неожиданный поворот. После бурного обсуждения в соцсетях глава СКР Александр Бастрыкин лично вмешался в ситуацию. Он поручил руководителю петербургского главка СК Павлу Выменцу инициировать изменение меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Афина Симеонидис, выпускница педагогического вуза и бывший классный руководитель, была арестована 18 декабря по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух 12-летних учеников. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, инциденты произошли у нее дома в апреле и июле 2025 года.

Однако с самого начала дело вызвало вопросы. Сама Симеонидис вину не признала. В СМИ и соцсетях активно обсуждалась версия защиты о возможном оговоре со стороны школьников. Мать обвиняемой заявила, что один из мальчиков, проявлявший к учительнице симпатию, мог оклеветать ее из-за неразделенных чувств. Эта информация, активно тиражируемая в медиапространстве, и стала, согласно официальному заявлению СК, основанием для поручения Бастрыкина. Дело взято на особый контроль, а петербургскому управлению СК поручено предоставить доклад о ходе расследования.

Ранее в Петербурге произошло вооруженное нападение на известного тату-мастера.



