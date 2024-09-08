Пожар на заводе «Автоваз» локализован

Возгорание, которое произошло на заводе «Автоваз» в Тольятти в Самарской области, локализовано. Его площадь составила 70 квадратных метров, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местной пресс-службы МЧС России.

Известно, что сообщение о возгорании на заводе поступило около 13:21 воскресенья, 8 сентября – дым заметили местные жители от здания №36 на Южном шоссе, где и расположен завод. На место сразу направили спасателей ПСЧ.

Пожарные установили, что загорелась формовочная линия на площади 37 квадратных метров – к счастью, никто не пострадал и не погиб. Спустя один час после первого сообщения о пожаре возгорание удалось локализовать, но о полной ликвидации пока не сообщается. Из здания были эвакуированы 20 человек.

Напомним, ранее сообщалось о странном инциденте во время голосования в Петербурге - на участке обнаружили ручку с исчезающими чернилами.