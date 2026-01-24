Позор Орла: как дворники трудятся за копейки, пока депутаты спорят об уборке

Чистый месячный доход дворника, обслуживающего один многоквартирный дом в Орле, составляет около ₽4350. Такую сумму озвучила представитель управляющей компании в ходе обсуждения качества уборки дворов, пишет ТРК-Истоки.

Расчеты основаны на новом тарифе, действующем с февраля. С жильцов четырехподъездной пятиэтажки за уборку придомовой территории собирается ₽9200 при условии стопроцентной оплаты. Из этой суммы вычитается налог на добавленную стоимость в размере 22%. Оставшиеся средства направляются на приобретение расходных материалов, стоимость которых оценивается в ₽500, и оплату услуг трактора, час работы которого стоит ₽3300.

Остаток в размере примерно ₽4350 формирует заработную плату дворника. Таким образом, общий доход работника зависит от количества обслуживаемых домов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье передали в суд дело о хищении почти 70 млн рублей, выделенных на капремонт.