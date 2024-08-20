Правительство Московской области поддержало идею торгов щебнем на Восточной бирже

В пятницу, 16 августа, на Восточной бирже состоялись дебютные биржевые торги щебнем, которые прошли при поддержке Правительства Московской области. Как сообщает РБК, основываясь на данных сделок, именно в этом регионе будет определяться стоимость сыпучего материала.

«Наличие биржевой котировки, являющейся индикатором независимых сделок, позволит наблюдать реальные цены на нерудные материалы и рассмотреть инициативу о предоставлении права субъекту РФ на определение минимальной цены полезного ископаемого, с которой должен уплачиваться НДПИ», — рассказал Тихон Фирсов.

Кроме того, в перспективе биржа хочет начать торговать песком, торфом и другими товарами.

Генеральный директор Восточной биржи Андрей Салащенко уточнил, что раньше «нерудными материалами» торговали всерую и деятельность таких рынков практически не регулировалась. Новая практика позволит улучшить ряд экономических показателей, в том числе упростит составление бизнес-планов.

Ранее сообщалось о том, что в Одинцовском округе Московской области достроили школу, которая откроет свои двери в преддверии 1 сентября.