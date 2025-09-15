Правительство отклонило инициативу о новых штрафах за ущемление прав женщин

Правительство России не поддержало законопроект о введении специальных штрафов за публичное принижение роли женщин. Инициативу депутатов сочли избыточной, указав на уже существующие правовые нормы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на инициативу депутатов от партии «Новые люди». Те предлагали ввести админштрафы до 20 тысяч рублей за публичные призывы, ограничивающие права и свободы женщин, гарантированные Конституцией.

В пояснительной записке авторы законопроекта указывали, что отдельные публичные лица позволяют себе заявления, сводящие роль женщины исключительно к обслуживанию мужчины и ведению домашнего хозяйства. Штрафы виделись им превентивной мерой.

Однако в правительстве отвергли эту инициативу. В отзыве комиссии указывается, что статья 5.62 КоАП уже предусматривает ответственность за дискриминацию, включая признак пола. Дополнительно статья 20.3.1 КоАП карает за действия, направленные на унижение достоинства группы лиц.

