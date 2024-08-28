Правительство РФ запретило публиковать информацию о производстве нефтепродуктов

Росстат по требованию правительства России в полном объеме прекратил публиковать данные, касающиеся производства нефтепродуктов в РФ. Об этом сообщает Интерфакс и ссылается на последний доклад о динамике промышленного производства в стране.

Так, ведомство перестало обнародовать сведения о месячных объемах производства дизтоплива, сжиженных пропана с бутаном и других видов топлива. В докладе Росстата отмечается, что «информация о производстве нефтепродуктов не публикуется на основании решения правительства РФ». Однако федеральный орган продолжит каждый месяц публиковать динамику производства кокса и нефтепродуктов. За отчетные семь месяцев 2024 года производство кокса и нефтепродуктов сократилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Ранее сообщалось о том, что Россия начнет экспортировать рыбу на территорию Мексики. Возможность отправлять свою продукцию в Латиноамериканскую страну получат только те предприниматели, которые выполнят перечень обязательных требований. Полный список был опубликован Россельхознадзором.