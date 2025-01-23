«Правый сектор»* стал в России террористической организацией
Верховный суд РФ включил «Правый сектор»* в список террористических организаций
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Верховный суд России после поступившего иска от Генпрокуратуры признал террористическими и запретил на территории РФ украинские сообщества «Национально-освободительное движение «Правый сектор»*, «Правая молодежь»*, а также «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора»*. Об этом сообщило РИА Новости.
Информационное агентство уточняет, что заседание состоялось в закрытом формате. В поданном иске генпрокурор России просил признать перечисленные выше украинские организации террористическими и наложить запрет на их функционирование на территории РФ.
Ранее сообщалось о том, что список террористов и экстремистов пополнили экс-знаток телевизионный игры «Что? Где? Когда?», а также бывший советник Анатолия Чубайса.