«Правый сектор»* стал в России террористической организацией

Верховный суд России после поступившего иска от Генпрокуратуры признал террористическими и запретил на территории РФ украинские сообщества «Национально-освободительное движение «Правый сектор»*, «Правая молодежь»*, а также «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора»*. Об этом сообщило РИА Новости.

Информационное агентство уточняет, что заседание состоялось в закрытом формате. В поданном иске генпрокурор России просил признать перечисленные выше украинские организации террористическими и наложить запрет на их функционирование на территории РФ.

Ранее сообщалось о том, что список террористов и экстремистов пополнили экс-знаток телевизионный игры «Что? Где? Когда?», а также бывший советник Анатолия Чубайса.