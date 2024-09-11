Председатель верхней палаты российского парламента удостоена высшей награды Чеченской Республики

В ходе рабочего визита в Чеченскую Республику глава Совета Федерации Валентина Матвиенко была отмечена высокой региональной наградой.

Руководитель республики Рамзан Кадыров лично вручил ей орден Кадырова — высшую награду Чечни.

Церемония награждения состоялась в рамках всероссийского женского форума, проходящего в Грозном. Как сообщил ведущий мероприятия, награда была присуждена за значительный вклад Матвиенко в совершенствование законодательной системы России. Особо были отмечены ее усилия по продвижению инициатив, направленных на укрепление единства и стабильности в обществе.

Помимо этого, при вручении ордена были упомянуты достижения главы Совета Федерации в сфере социальной политики, экономики и культурного сотрудничества, способствующие развитию Чеченской Республики.

Получив награду из рук Рамзана Кадырова, Валентина Матвиенко выразила признательность за высокую оценку ее деятельности. Стоит отметить, что визит председателя Совета Федерации в Чечню носит рабочий характер и включает в себя ряд официальных мероприятий и встреч с представителями местных властей и общественности.

Ранее стало известно о том, что СК заподозрил грузинского наемника в убийстве мирных жителей Курской области.