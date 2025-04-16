Председателя Общественной палаты Шебекино обвинили в создании ОПГ

В Москве суд продлил срок ареста Владимира Тебекина — председателя Общественной палаты Шебекинского округа Белгородской области. Его обвиняют в создании организованного преступного сообщества, мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Тебекин, председатель Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области и почетный президент региональной федерации бокса, остается под стражей по решению Мещанского суда Москвы. Срок ареста продлен на три месяца.

Суд рассматривает дело, в рамках которого Тебекину предъявлены обвинения по целому ряду тяжких статей. Среди них — создание организованного преступного сообщества, занятие высшего положения в преступной иерархии, незаконная банковская деятельность в составе группы, а также мошенничество в особо крупном размере.

Несмотря на ходатайство защиты о смягчении меры пресечения, суд отказался отпускать обвиняемого, признав необходимость содержания под стражей. По информации, оглашенной в суде, речь идет о действиях, совершенных в составе организованной группы. Материалы дела пока остаются в закрытом доступе.

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