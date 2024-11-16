Председателя ЦИК Грузии облили краской во время рассмотрения итогового протокола по выборам

Председателя Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК) Георгия Каландаришвили облили черной краской. Инцидент попал на камеры местного телеканала «Имеди», который вел трансляцию рассмотрения итогового протокола по прошедшим парламентским выборам, которые прошли в стране 26 октября.

Отмечается, что хулиганство стало делом рук члена Центризбиркома от оппозиции Давида Киртадзе. После того как он облил Каландадзе черной краской, попытался ретироваться, но был остановлен охраной.

В настоящее время заседание ЦИК из-за инцидента приостановлено.

Напомним, в Грузии по итогам парламентских выборов победила действующая партия «Грузинская мечта». Президент страны Зурабишвили не признала этих результатов и призвала граждан выходить на митинги в центр Тбилиси. Она также заявила о фальсификациях на выборах, которые теперь проверяют компетентные органы.

В победившей партии комментировали обвинения президента. По словам спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, никаких манипуляций и накрутки голосов не было.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии обвинил оппозицию в попытке развалить страну и нарушить ее конституционный строй.