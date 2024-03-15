Представитель МИД Захарова заявила о попытках помешать выборам за рубежом

Мария Захарова заявила о том, что перед выборами ряд недружественных стран по разным каналам связи доносили информацию о том, что никто не позволит организовать за рубежом процедуру выборов президента России. После этого в страны, занявшие такую позицию, были высланы дипломатические ноты. До них, в частности, было донесено, что каждый имеет право сделать свой выбор и проголосовать, так как именно на этом держится демократия. При этом она заявила, что во время общения с западными «партнерами» отсутствовали какие-то «сюрпризы», а также отметила оперативное решение встававших вопросов безопасности. В итоге разрешения были получены, однако ряд стран высказались о том, что не будут признавать результаты выборов на новых территориях России.

Ранее мы писали о том, что в первый день выборов в Москве проголосовали почти три миллиона человек.