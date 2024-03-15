В первый день выборов президента в Москве проголосовали почти три миллиона человек

Только за 15 марта в Москве проголосовали почти три миллиона человек. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на председателя Московской городской избирательной комиссии Ольгу Кириллову.

В сумме гражданам было выдано 2 976 987 бюллетеней, а до заветной цифры не хватило совсем немного. Известно, что в электронном формате свою позицию выразили 2 381 139 избирателей, а бумажном – 595 848. Кириллова также заявила, что результат первого дня голосования говорит о «высокой сознательности» граждан и назвала его беспрецедентным.

В Москве есть несколько вариантов для голосования. Помимо стандартных бюллетеня и терминала жителям столицы доступен еще один способ. Люди, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства столицы, а также постоянная регистрация, смогут проголосовать в любое время дистанционно посредством сайта elec.mos.ru.

Ранее мы писали о том, дистанционно на выборах президента России проголосовала Екатерина Швелидзе. Она заявила, что свою гражданскую позицию выразила посредством портала дистанционного электронного голосования. Этот вариант волеизъявления она назвала быстрым, простым, комфортным.