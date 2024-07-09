Представительницы Подмосковья стали призерами Первенства Европы по спортивной борьбе

Студентки факультета физической культуры и спорта Коломенского ГСГУ завоевали медали на Первенстве Европы по спортивной борьбе среди юниорок. Соревнования прошли в сербском городе Нови-Сад. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Так, студентка Алина Шевченко выиграла золотую медаль в весовой категории до 68 кг, став победительницей соревнований. А учащаяся Маргарита Салназарян завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг.

Примечательно, что уже в сентябре студенткам предстоят новые испытания на Первенстве Мира по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года.

«Поздравляем Алину Шевченко, Маргариту Салназарян с заслуженными наградами и желаем успехов в предстоящих соревнованиях», — добавили в пресс-службе ведомства.

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