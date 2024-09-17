Представительство НАТО откроется на Ближнем Востоке через несколько месяцев

НАТО в течение нескольких месяцев собирается открыть в Аммане офис, чтобы коммуницировать со странами Ближнего Востока. Об этом изданию The National сообщил спецпредставитель альянса по Африке и Ближнему Востоку Хавьер Коломина.

Согласно идее, офис будет функционировать по модели посольства, а его сотрудники займутся сбором имеющей важность политической информации для понимания происходящих процессов.

«Возможно, появится возможность обеспечить присутствие и в других странах, если таково будет желание некоторых южных партнеров», — заявил в интервью спикер.

С его же слов, внимательное отношение альянса к событиям на Ближнем Востоке никак не отразятся на поддержке Киевского режима.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области побывали 20 представителей основных туристических операторов Ближнего Востока.