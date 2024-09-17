Представительство НАТО откроется на Ближнем Востоке через несколько месяцев
Фото: [pxhere.com]
НАТО в течение нескольких месяцев собирается открыть в Аммане офис, чтобы коммуницировать со странами Ближнего Востока. Об этом изданию The National сообщил спецпредставитель альянса по Африке и Ближнему Востоку Хавьер Коломина.
Согласно идее, офис будет функционировать по модели посольства, а его сотрудники займутся сбором имеющей важность политической информации для понимания происходящих процессов.
«Возможно, появится возможность обеспечить присутствие и в других странах, если таково будет желание некоторых южных партнеров», — заявил в интервью спикер.
С его же слов, внимательное отношение альянса к событиям на Ближнем Востоке никак не отразятся на поддержке Киевского режима.
Ранее сообщалось о том, что в Московской области побывали 20 представителей основных туристических операторов Ближнего Востока.