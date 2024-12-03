Премьер Грузии заявил о провале плана оппозиции устроить четвертую революцию

Четвертая по счету попытка грузинской оппозиции привести страну к революции, провалилась. Как пишет ТАСС, об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

С его слов, первая попытка была предпринята летом 2022 года, вторая – весной 2023, весной 2024 – третья, а в настоящее время – четвертая. Кобахидзе также заявил, что все попытки устроить в стране «революции-нацмайданы» потерпели крах, а шансов на успех у протестующих было бы больше, в случае концентрации их усилий на одном событии.

По его мнению, в последние два дня на акции перед местным парламентом приходило меньше людей, в том числе придерживающихся радикальных взглядов. Волна протестов накрыла Грузию 28 ноября и с того дня акции устраивают каждый день возле парламента. Протестующих удается утихомирить только при активном участии бойцов спецназа.

Ранее сообщалось о том, что до 2028 года Грузия заморозила переговоры о вступлении в Евросоюз.