Премьер-министр Эстонии Каллас отказалась баллотироваться в Европарламент

Кая Каллас, которая является премьер-министром Эстонии, заявила, что не будет баллотироваться в Европарламент. Как сообщает РИА Новости, чиновница отказалась занять должность ведущего кандидата от Альянса либералов и демократов Европы на грядущих выборах в Европарламент.

В своей речи на пресс-конференции правительства Эстонии она рассказала, что детально обдумала предложение, в котором нашла не только плюсы, но минусы. Подумав, она заявила руководству ALDE о нежелании занимать эту должность. Чиновница продолжит трудиться в качестве премьер-министра Прибалтийского государства. Каллас также заметила, что подобное предложение является признаком того, что Эстония сделала что-то правильно.

Ранее мы писали о том, что страны Евросоюза увидели риски будущих конфликтов, которые могут вспыхнуть в Европе из-за климатических аномалий. В частности, речь идет о возможных столкновениях за доступ к воде.